Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 9.7, tại đảo Cô Tô và H.Vân Đồn (nơi tàu khách xuất phát đi Cô Tô), có hàng nghìn du khách tập trung ở khu vực cầu cảng nhưng không thể xuống tàu vì lệnh cấm của cơ quan cảng vụ, do thời tiết xấu. Nhiều du khách đành quay lại nhà nghỉ hoặc ngồi vật vờ chờ tàu.

Theo đại diện Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh, do tình hình thời tiết xấu, có diễn biến phức tạp nên sáng 9.7, cơ quan này đã tạm dừng lệnh xuất bến cho tàu cao tốc tuyến Vân Đồn - Cô Tô, chờ thời tiết tốt trở lại. Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy Huyện Cô Tô, cho biết sáng 9.7, trên vùng biển Cô Tô có sóng cấp 4, cấp 5 nên có thể gây nguy hiểm cho các tàu khách.

Thống kê chưa đầy đủ, trên đảo có khoảng hơn 8.000 du khách đang chờ tàu trở về đất liền, chưa kể cán bộ, nhân dân trên đảo có nhu cầu đi lại. Ông Nam cũng cho biết, du khách ở lại được tính giá phòng nghỉ như bình thường, không có chuyện tăng giá . “Tuyến Vân Đồn - Cô Tô có 26 tàu cao tốc với tổng công suất khoảng 2.000 khách, nên khi thời tiết thuận lợi, tàu sẽ đưa hết du khách trở về đất liền”, ông Hoàng Bá Nam nói.

Đến 14 giờ, do thời tiết đã tốt lên nên Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã cấp phép cho các tàu xuất bến. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Tòng, Giám đốc Công ty TNHH vận tải Ka Long, đơn vị quản lý bến tàu khách Vân Đồn - Cô Tô, cũng là một đơn vị vận tải khách trên tuyến, do lượng khách bị kẹt lại quá đông, nên tàu dù có quay vòng cũng không thể chở hết khách về đất liền trong chiều 9.7, nếu chạy ban đêm sẽ nguy hiểm nên nhiều du khách vẫn thấp thỏm , dù có vé trong tay nhưng chưa biết khi nào mới được trở về bờ.

Đây không phải là lần đầu tiên có việc du khách "mắc kẹt" tại Cô Tô do thời tiết xấu. Do các tàu khách cao tốc chở khách trên tuyến này thường chịu sóng kém nên khi biển động, có sóng cấp 4, cấp 5 là cơ quan quản lý sẽ không cho tàu rời bến để đảm bảo an toàn.

