Ngày 6.4, lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) xác nhận cơ quan này đang tạm giữ hình sự 36 nghi can liên quan đến vụ hai băng nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn ở P.Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một) vào rạng sáng ngày 2.4.

Cơ quan điều tra tạm giữ Nguyễn Hữu Tốt (31 tuổi, ngụ Tây Ninh), Hồng Minh Tính (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 33 nghi can trong nhóm của Tốt, Tính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Thanh Tuấn (tức Mun, 41 tuổi, ngụ Bình Dương) bị tạm giữ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Theo điều tra ban đầu của Công an TP.Thủ Dầu Một, Tốt và chị L.T.Q.C (32 tuổi, ngụ Bình Dương) có quan hệ tình cảm với nhau. Tốt tạm trú ở P.Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một). Trước khi quen Tốt, chị C. cũng có mối quan hệ tình cảm với Tuấn. Hiện Tuấn đã có gia đình sinh sống ở P.Tân Định (TX.Bến Cát, Bình Dương).

Trưa ngày 1.4, chị C. đi dự tiệc ở nhà một người bạn ở P.Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một) thì tình cờ gặp lại Tuấn. Sau đám tiệc, Tuấn cùng chị C. đi đến một khách sạn trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (P.Định Hòa) để nói rõ chuyện tình cảm cũ của hai người.

Tuy nhiên, sau khi đến khách sạn, Tuấn giữ chị C. ở tại đây và không cho về. Đến chiều ngày 1.4, chị C. nhắn tin cho Tốt báo tin đang bị Tuấn giữ ở khách sạn trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Thời điểm này, Tốt đang cùng một số bạn bè đi chơi ở Vũng Tàu liền tức tốc thuê taxi chạy về Bình Dương.

Trên đường về, do Tốt biết trước Tuấn cũng là một tay anh chị có tiếng ở khu vực ngã tư Sở Sao và cụm công nghiệp Tân Định (Bình Dương) nên Tốt điện thoại cho Tính kêu thêm đàn em chuẩn bị hung khí và đi lên Bình Dương, hẹn gặp ở ngã tư Sở Sao để giao chiến với Tuấn.

Sau khi biết được Tốt đang kéo đàn em từ Vũng Tàu và Q.9 (TP.HCM) lên Bình Dương, Tuấn để cho chị C. ra về. Còn Tuấn trở về nhà chuẩn bị lo đối phó với Tốt. Đến tối cùng ngày 1.4, Tốt cùng khoảng trên 40 đàn em về tới Bình Dương và đi lùng sục ở khu vực ngã tư Sở Sao để Tuấn nhưng không gặp. Tốt điện thoại hẹn gặp Tuấn để nói chuyện phải trái vì đã cưỡng ép chị C. vào trong khách sạn.

Trong lúc chờ gặp Tuấn, Tốt cùng đàn em đi trên 6 xe du lịch (7 chỗ) quay chở về nhà của C. trên đường Phan Đăng Lưu (P.Tương Bình Hiệp). Phát hiện những người lạ mặt xăm trổ ở địa phương, người đân đã nhanh chóng báo cho lực lượng công an can thiệp.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 1.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.Thủ Dầu Một huy động hàng trăm cảnh sát hình sự, cơ động, CSGT… bao vây toàn bộ khu vực đường Phan Đăng Lưu vây bắt các nghi can.

Khi phát hiện cảnh sát, nhiều đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát đã khống chế bắt giữ được 35 đối tượng trong đó có Tốt, Tính để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng chục cây mã tấu, búa đẽo, dao, vỏ chai bia… được các đối tượng chuẩn bị sẵn để giao chiến với nhóm của Tuấn. Sau khi các đối tượng bị bắt giữ, Tuấn đã đến cơ quan điều tra trình diện khai nhận toàn bộ vụ việc.

