Ngày 17.9, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết qua thống kê từ các tỉnh Trung bộ và Bắc bộ, thiệt hại do mưa bão số 10 tiếp tục tăng nhanh. Cụ thể, mưa bão số 10 đã làm 9 người chết (Hòa Bình 3 người; Thanh Hóa 2 người; Nghệ An 1 người; Quảng Bình 2 người; Thừa Thiên-Huế 1 người); và 4 người của tỉnh Quảng Bình đang mất tích. Trước đó, theo thống kê của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) trong ngày 16.9 tại tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ cũng đã có 4 người chết do gặp tai nạn trong mưa lũ và bị lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, mưa bão do ảnh hưởng từ bão số 10 đã làm 112 người bị thương (tăng 91 người so với báo cáo ngày 16.9). Trong đó, Nghệ An có 1 người; Hà Tĩnh có 9 người; Quảng Bình có 89 người; Quảng Trị có 10 người; Thừa Thiên-Huế có 3 người.

Về thiệt hại tài sản, mưa bão làm sập 1.185 ngôi nhà tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế (tăng 1.152 ngôi nhà so với báo cáo ngày 16.9) và có 152.599 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Ở các tỉnh miền Trung, mưa bão số 10 làm chìm, đắm 7 tàu cá và 183 thuyền nhỏ bị chìm hoặc cuốn trôi.

Cũng theo thống kê, mưa bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp ở khắp các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ, có 4.473 ha lúa, 8.277 ha hoa màu bị hư hỏng, ngập úng; khoảng 16.108 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, từ ngày 17.9, mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ giảm nhanh, nền nhiệt độ tăng trở lại. Nhưng mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày, nước trên một số sông, suối ở mức cao nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn còn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Chiều 17.9, ông Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), cho biết chính quyền địa phương và người thân vẫn chưa có thông tin về chiếc tàu cá số hiệu TH 9366 TS, của ông Nguyễn Văn Tuy (ngụ xã Ngư Lộc, H.Hậu Lộc) cùng 10 ngư dân trên tàu bị mất liên lạc trước khi bão số 10 đổ bộ vào bờ.

Cũng vào chiều qua 17.9, Công ty điện lực Quảng Bình thông tin vẫn còn gần một nửa tỉnh bị mất điện, trong đó 2 huyện Bố Trạch, Minh Hóa đang bị mất điện hoàn toàn. Theo Công ty điện lực Quảng Bình, bão số 10 đã làm hệ thống hạ tầng ngành điện thiệt hại nặng nề, ước tính thiệt hại 90 tỉ đồng. Dự kiến cuối ngày 19.9 sẽ cấp lại điện cho nhân dân toàn tỉnh. Hôm qua, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn khối trực thuộc tổ chức nhiều đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 1.500 đoàn viên thanh niên bám sát các địa bàn bị thiệt hại nặng, tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

Phan Hậu - Minh Hải -Trương Quang Nam