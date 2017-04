Chiều 19.4, đại úy Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng công an thành phố Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết 5 nghi phạm nổ súng bị bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

5 nghi phạm được xác định gồm: Võ Viết Siêu (Siêu Anh), Dương Ngọc Tú (Tú nhậu), Phan Bình An, Lê Xuân Thìn (Thìn kều) và Nguyễn Xuân Dũng (Dũng đại), cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh. Trong đó Siêu là người cầm đầu.



Theo tài liệu của cơ quan công an, tối 4.4, khi đang hát tại quán Karaoke Yolo (phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh), Dương Mạnh Cường (24 tuổi) và Võ Khắc Phương (25 tuổi), cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh, xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Siêu. Sau khi lực lượng Cảnh sát cơ động 113 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an thành phố Hà Tĩnh có mặt giải quyết vụ việc, hai bên đã nhanh chóng giải tán.