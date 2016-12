Ngày 25.12, Công an H.Con Cuông (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo (59 tuổi, ngụ TT.Con Cuông, H.Con Cuông) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của người dân, từ năm 2009 đến nay, bà Thảo là chủ tiệm vàng và cửa hàng buôn bán xe máy đóng tại TT.Con Cuông, đã huy động của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 36 tỉ đồng, 80 cây vàng và 10.000 USD bằng hình thức tín dụng trả lãi suất cao

Tháng 5.2016, Thảo bị bắt về tội đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, sau đó bị TAND H.Con Cuông xử phạt 7 tháng tù cho hưởng án treo. Sau khi Thảo bị tuyên án, nhiều người đã cho vay tiền, vàng đến đòi nợ nhưng bà không trả.

tin liên quan 4 nghi can cướp tiệm vàng ở Tây Ninh: 3 phút kinh hoàng đối mặt băng cướp Chiều 17.12, trao đổi với PV Thanh Niên, vợ chồng anh N.A.K (28 tuổi) chủ tiệm vàng Kim Phụng kể lại khoảnh khắc 3 phút kinh hoàng đối mặt với băng cướp có súng và bình xịt hơi cay.

K.Hoan