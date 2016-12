Ngày 25.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Hiền (47 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản

Do không mua bán với hai người này nên anh P. cự tuyệt. Bất ngờ, Tươi xông tới đá vào mặt anh P., rồi bóp cổ khống chế nạn nhân để Hiền lấy 2 ĐTDĐ, bỏ đi. Anh P. đã đến Công an P.Tam Bình trình báo vụ việc. Ngày 22.12, công an truy bắt được Hiền, đồng thời đang truy xét Tươi.