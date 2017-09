Ngày 19.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Nhâm Thiện (24 tuổi, trú ấp 2 xã Hòa An, H.Phụng Hiệp) để điều tra hành vi giết người