Nguồn tin từ Thanh tra Bộ NN-PTNT cho biết, vụ việc được các lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện cơ sở giết mổ Xuyên Á, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi vào lúc 21 giờ tối 28. 9 và được xử lý kéo dài đến 8 giờ sáng nay ngày 29.9 mới kết thúc. Đoàn công tác liên ngành gồm Thanh tra Bộ, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), Cục C49 (Bộ Công an), Chi Cục Thú y TP.HCM, đã bắt quả tang 2 nhân viên của cơ sở này đang bơm thuốc an thần vào heo để giết mổ trong đêm.

Tại hiện trường, lợn được tiêm thuốc an thần nằm la liệt. Các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vỏ lọ thuốc, dung dịch màu vàng được đựng trong chai truyền nước (ghi dung dịch thuốc an thần) và các dụng cụ dùng để tiêm thuốc an thần cho heo. Qua kiểm tra ban đầu, đoàn phát hiện 5.231 con heo đã được tiêm thuốc an thần để chuẩn bị giết mổ, số heo chưa kịp tiêm là 587 con.

Hiện đoàn công tác liên ngành đang tạm giữ tại chỗ 4.200 con heo để chờ kết quả kiểm định từ 144 mẫu nước tiểu, 3 mẫu thuốc ghi dung dịch thuốc an thần. Khi có kết quả đoàn công tác sẽ có các bước xử lý tiếp theo.

Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ NN-PTNT cho biết: “Qua xác minh ban đầu, trên các lọ thuốc an thần đều ghi cảnh báo sử dụng trước 24 giờ. Số thuốc này được nhập khẩu từ Bỉ”.

Theo tư liệu của Viện Thú y, Học viện Nông nghiệp, với heo có tồn dư thuốc an thần mà những người bị bệnh mãn tính, trẻ em, người bị bệnh tim ăn phải có thể gây tụt huyết áp, gây trầm cảm. Vì vậy, hành vi bơm thuốc an thần vào heo đã bị nghiêm cấm và có mức xử phạt rất cao. Tại khoản 10, điều 20 Nghị định 90/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y quy định: Phạt tiền từ 30 - 35 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền. Bên cạnh đó, cơ sở vi phạm còn bị xử phạt bổ sung với hình thức đình chỉ hoạt động từ 3 - 6 tháng. "Đây là hành vi đáng lên án vì nó hủy hoại sức khỏe con người", ông Dũng nói.

P.Hậu - T.Hằng