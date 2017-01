Trước đó, vào trưa 12.1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Hà phát hiện, bắt quả tang 25 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “ xóc đĩa ” tại Công ty TNHH FABI SECRECT, đóng tại địa phận thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị, 35 điện thoại di động, gần 13 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Các đối tượng khai nhận người cầm đầu, mở sới bạc này là Trần Đức Sơn (24 tuổi, trú ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm).