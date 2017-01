Ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Công an thành phố Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Hùng (35 tuổi, ngụ ở tiểu khu Trần Đăng Ninh, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Hùng bị cơ quan công an bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển ma túy đá từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 12.2016, thông tin từ trinh sát địa bàn cơ sở báo về, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an quận Hà Đông đã tổ chức phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) và Công an quận Long Biên, mật phục bắt quả tang Hùng, khi người này đang trên đường vận chuyển 4 kg ma túy đá đi giao bán.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 2 gói ma túy đá được Hùng cất giấu trong hộp bảo quản ở ghế ngồi phía sau của chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Crown mang biển kiểm soát 12A - 005.29. Tiếp tục khám xét chiếc xe ô tô trên, cơ quan công an còn thu giữ trong hộp tựa tay ghế sau của xe 2 gói ma túy đá.

Qua đấu tranh khai thác, Hùng khai nhận mình được một người lạ mặt thuê vận chuyển 5 gói ma túy đá từ Lạng Sơn về Hà Nội. Thời điểm trước khi bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang , Hùng đã giao thành công 1 kg ma túy đá cho 1 đầu mối ở địa tỉnh Bắc Giang, 4 kg ma túy đá còn lại, Hùng sẽ đưa về Hà Nội để giao cho một người khác.

Hùng cũng khai nhận, nếu vụ giao thành công 5 kg ma túy đá trên thành công, thì sẽ được nhận 50 triệu đồng tiền công. Hiện vụ việc đang tiếp tục cơ quan công an điều tra mở rộng.

