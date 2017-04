Sáng 13.4, các luật sư (LS) thuộc đoàn LS TP.HCM cùng đại diện Chi hội LS bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đề nghị cung cấp thêm thông tin xung quanh vụ bé H.M.K., học sinh lớp 5, ngụ tại xã Tân Lộc, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau, tự tử sau khi tố cáo bị hiếp dâm

tin liên quan Cô bé lớp 5 bị hiếp dâm và bức thư tuyệt mệnh 'Tôi đã sấm (sắp) chết không còn ở trên trái đất này nữa, tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết', thư tuyệt mệnh của bé K.

Trước đó, bà H.T.L., mẹ bé K., tố cáo bé K. bị ông B. xâm hại nhiều lần. Ngày 25.9.2016, bà L. gửi đơn yêu cầu và được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết.

Ngày 28.9.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định trưng cầu giám định pháp y với bé K.

Ngày 30.9.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra thông báo về kết luận giám định có nội dung: "Màng trinh: dạng vòng, rách cũ vị trí 8 giờ, rách sát chân màng trinh".

Ngày 19.12.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra thông báo gửi cho gia đình bà L. về quyết định không khởi tố vụ án do thượng tá Trần Hồng Lộc, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ký. Lý do "chỉ có lời khai của K., không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh ông B. có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em".



Sau đó, ngày 10.2.2017, bé K. tự tử. Trước khi tự tử, K. để lại một bức thư với nội dung: "Tôi đã sấm (sắp) chết không còn ở trên trái đất này nữa, tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết". Trước đó, K. viết ra hai mặt giấy tập học trò kể lại việc bị ông B. dụ dỗ quan hệ tình dục như thế nào.

Sau khi bé K. mất, ngày 29.3.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra thông báo về việc hủy bỏ quyết định của Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Thông báo này do đại tá Ngô Tấn Quốc ký.



Tại buổi làm việc với các LS: Trần Thị Ngọc Nữ, Võ Thị Anh Loan, Nguyễn Thanh Thanh và Nguyễn Ánh Tâm (Đoàn LS TP.HCM), những LS trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho L., mẹ của bé K. sáng 13.4, đại tá Ngô Tấn Quốc cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Công an đã có cuộc họp mời Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cùng Viện KSND tỉnh Cà Mau trực tiếp báo cáo vụ việc cho Bộ Công an và Viện KSND tối cao. Qua báo cáo, Bộ Công an nhận định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau làm chưa đúng theo trình tự, còn thiếu sót trong trình tự tố tụng".

Theo đại tá Quốc, ngày 28.3.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định số 16/PC45 khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em" xảy ra tại ấp 7, xã Tân Lộc, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Quyết định này "căn cứ vào lời tố cáo của H.M.K.; kết quả giám định pháp y xác định cháu K. bị rách màng trinh và tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ".

Ông Quốc là người trực tiếp thụ lý điều tra vụ việc; điều tra viên được phân công cũng đã thay đổi.

tin liên quan Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết Có bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm cần tiền để... phá thai, rất nhiều bạn đọc chung tay giúp đỡ bé và gia đình.

Được biết, Bộ Công an đã cử Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ việc này.



Yến Trinh