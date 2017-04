Tranh thủ lúc chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển, 3 nam sinh lớp 12 ở Nghệ An bơi ra tắm biển và không may bị sóng đánh chìm. 1 nam sinh may mắn được cứu vào bờ, 2 em còn lại hiện vẫn mất tích.