Sáng 3.1, Thường trực Thành ủy TP.HCM có buổi gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Nhiều vấn đề nóng như ùn tắc giao thông, ngập nước, an ninh trật tự, y tế, giáo dục, ô nhiễm môi trường đã được các cán bộ cao cấp đặt ra và đề nghị lãnh đạo TP cần phải đưa ra những giải pháp cụ thể, hiệu quả.



Liên quan đến về vấn đề an ninh trật tự ở TP, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho hay năm 2016, thành phố đã giảm được 15% tỷ lệ tội phạm so với trước. Đây là nỗ lực, cố gắng rất lớn của chính quyền và của cán bộ, chiến sĩ công an nhưng mức giảm vẫn chưa đạt yêu cầu.

“Trong cuộc họp tổng kết với Công an TP.HCM sắp tới, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP sẽ yêu cầu Công an TP tiếp tục giảm tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự”, ông Thăng nói.

tin liên quan Bí thư Đinh La Thăng: Tại sao mức độ kéo giảm tội phạm chưa như mong muốn? Bí thư Đinh La Thăng đặt câu hỏi: ‘Tại sao Công an TP.HCM ra tay trấn áp mạnh mẽ như vậy nhưng tính răn đe còn yếu khiến tỷ lệ gia tăng tội phạm vẫn còn rất cao?’

Về vấn đề quy hoạch, ông Thăng cho hay đây là vấn đề lớn thể hiện tầm nhìn dài hạn cho TP phát triển trong khu vực và của cả nước. Do đó lãnh đạo TP đã có có chỉ đạo rà soát lại quy hoạch hiện có trên mặt đất, không gian ngầm và bầu trời. Ba quy hoạch này phải gắn bó với nhau và nằm trong kế hoạch phát triển tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.



Ông Thăng nhấn mạnh khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt thì việc điều chỉnh quy hoạch phải khó hơn khi duyệt quy hoạch. “Hiện nay quy trình điều chỉnh quy hoạch quá dễ cho nên dẫn tới quy hoạch bị phá vỡ một cách nhanh chóng”, ông Thăng nói.

Theo ông Thăng, quy hoạch phải chú ý tới quy hoạch không gian phát triển đô thị. Với xu hướng tăng dân số cơ học và nghẽn đô thị như hiện này sẽ rất khó giải quyết được ùn tắc giao thông nếu đất đô thị dành cho giao thông chỉ có 8% trong khi đó theo luật phải từ 16 - 26%.

“Những giải pháp giảm ùn tắc giao thông vừa qua được coi là đồng bộ nhưng theo tôi vẫn chắp vá và chưa giải quyết triệt để. Vì vậy phải tính đến việc phát triển những không gian đô thị mới để kéo giãn dân ra”, ông Thăng khẳng định.

Ông Thăng cho biết TP.HCM sẽ lập đoàn kiểm tra tất cả các nhà cao tầng ở TP để xem có phù hợp với quy hoạch và đảm bảo tiện ích cho người dân sinh sống trong chung cư.

Chưa có chủ trương tách quận, huyện Liên quan đến về thông tin tách nhập quận, huyện gây sự chú ý của người dân thời gian qua, ông Đinh La Thăng cho biết thông tin được đưa ra trong cuộc làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Quận ủy Q.Bình Tân và đến nay TP chưa có chủ trương liên quan đến việc này. “Trong cuộc họp đó, trên cơ sở đề nghị của quận tách phường Bình Hưng Hòa A, một Phó giám đốc Sở Nội vụ (ông Đỗ Văn Đạo – PV) đã đưa ra ví dụ không những tách mà còn nhập một số nơi quận nọ, quận kia. Nhưng đó là ý kiến cá nhân chứ TP chưa có chủ trương về việc này”, ông Thăng nói.

tin liên quan TP.HCM không có chủ trương sáp nhập Q.4 vào Q.1 Đó là khẳng định của Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tại buổi họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2016, diễn ra vào sáng nay 29.12.

Trung Hiếu