Ngày 3.7, trung tá Vũ Văn Cường, Phó trưởng công an Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), cho biết sau khi nhận được mẫu vật phẩm trâu số 18 (trâu đã húc chết chủ trong vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017) từ Công an Q.Đồ Sơn, Công an TP.Hải Phòng đã gửi mẫu vật phẩm này tới Bộ Công an để làm giám định và kết quả sẽ có vào cuối tuần này.