Ngày 10.1, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 300 tỉ đồng. Lực lượng công an đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 nghi can cầm đầu đường dây này là La Tùng Thịnh (53 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) và Lư Vĩnh Lợi (53 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM).