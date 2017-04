Trưa 27.4, thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh đã thông tin chính thức về vụ cướp xảy tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) - chi nhánh TX.Duyên Hải, Trà Vinh ( Thanh Niên ngày 27.4 thông tin ).

Theo đó, vụ cướp xảy ra lúc 16 giờ 20 ngày 26.4. Lúc này trong phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và 1 nhân viên bảo vệ bên ngoài. Trong lúc các nhân viên đang tất toán cuối ngày thì một người đi xe máy, bịt mặt, cầm súng (không rõ loại súng và thật hay giả) xông vào đe dọa, buộc nhân viên bỏ tiền vào 2 túi xách, nếu chống cự sẽ bị bắn.

Do hoảng sợ, các nhân viên đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp. Sự việc xảy ra chỉ khoảng 2 phút, sau đó nghi phạm bỏ trốn. Qua kiểm tra, tổng số tài sản bị cướp gồm: 1,58 tỉ đồng và 35.900 USD.

Theo thượng tá Khởi, đây là lần đầu tại Trà Vinh xảy ra vụ cướp táo tợn như vậy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chiều 26.4, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các đơn vị tập trung lực lượng truy bắt thủ phạm. Sau khi họp, đánh giá sơ bộ về diễn biến vụ cướp ngân hàng, Công an tỉnh Trà Vinh đã báo cáo toàn bộ vụ việc cho Cục Cảnh sát hình sự (phụ trách phía nam, Bộ Công an).

Vietcombank cho biết đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ của ngân hàng, nên vụ việc này Vietcombank không bị tổn thất về tài chính. Vietcombank chi nhánh TX.Duyên Hải, Trà Vinh đang phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, truy bắt thủ phạm.

Mai Trâm - Ngọc Lê - Anh Vũ