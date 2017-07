Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, các giải pháp khắc phục tình trạng quá tải sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) thời gian qua chỉ trong ngắn hạn.

Ông Nghĩa cho rằng việc mở rộng để nâng công suất sân bay TSN quá cao sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đô thị, môi trường, an ninh, an toàn, nguồn kinh phí cũng hạn hẹp... Do đó, cùng với những giải pháp khắc phục quá tải TSN về lâu dài đang được Chính phủ tính toán, cần đẩy nhanh tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước mắt, Bộ thống nhất phương án mở rộng đường Trần Quốc Hoàn để giảm tải ùn tắc khu vực TSN, cụ thể là 2 tuyến đường chính Trường Sơn và Cộng Hòa.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết nhiều ý kiến của các nhà khoa học cho rằng thực trạng hiện nay là thiếu sân đỗ, nhà ga chứ mở rộng thêm đường băng số 3 chưa chắc giải quyết được vấn đề.

Đình Phú