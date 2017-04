Sáng nay, 11.4, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của bộ Giao thông Vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ dẫn đầu đã có cuộc làm việc với 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4 - nhà đầu tư Trạm thu phí Bến Thủy 1 ) về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí này.