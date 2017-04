Theo đó, ngày 20.1, lực lượng chức năng H. Chư Păh phát hiện 73 lóng gỗ tại tiểu khu 174, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Đông Bắc Chư Pah.

Ngay sau khi phát hiện, UBND H.Chư Păh đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Kiểm lâm huyện, BQLRPH Đông Bắc Chư Păh cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường, đề nghị ngành chức năng tỉnh giám định khối lượng gỗ vi phạm để có cơ sở khởi tố vụ án, xác định đối tượng cắt hạ cây gỗ để khởi tố bị can. Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh tổ chức bảo vệ hiện trường.



Tuy nhiên, đêm 30.1, các nhân viên được giao nhiệm vụ canh giữ gỗ đã thiếu tinh thần trách nhiệm, chủ quan nên đã để lâm tặc trộm mất 45 lóng gỗ. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, do sợ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm khi để mất 45 lóng gỗ là vật chứng trong vụ bắt giữ 73 lóng gỗ lậu (hơn 37 m3, tại tiểu khu 174, xã Hà Tây, H.Chư Păh) nên Tổ bảo vệ rừng thuộc BQLRPH Đông Bắc Chư Păh đã thống nhất với các thành viên “dựng chuyện gỗ bị cướp”.

Ngoài ra, trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 76 lóng gỗ "vắng chủ" chưa rõ đối tượng khai thác. Kết quả, Hội đồng xét xử kỷ luật của Sở NN-PTNT đã họp và thống nhất phương án kỷ luật cảnh cáo các nhân viên: Lê Đức Nhàn, Phạm Thanh Hoàng. Khiển trách các nhân viên: Võ Minh Thiện, Hà Trọng Điểm, Trình Đình Hòa, Enuôl, Rơ Châm Quin, Nguyễn Minh Phương.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc có hay không việc móc nối với lâm lặc của cán bộ, ông Đặng Công Lâm, Chủ tịch UBND H.Chư Păh, cho biết cần phải đợi cơ quan công an điều tra. Hiện tại cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam một số nghi can liên quan vụ khai thác 73 lóng gỗ ban đầu.

Tuy nhiên, cá nhân ông Lâm nhận định là “chưa” có sự móc nối vì chính những cán bộ này là người phát hiện và bắt giữ hai đối tượng và sau đó báo cho các ngành chức năng.



Liên quan đến tang vật của vụ án này, ông Lâm cho biết đang bàn cách xử lý vì đưa số gỗ còn lại ra khỏi rừng rất khó khăn, cần phải mở đường tốn rất nhiều chi phí và có thể tạo điều kiện cho lâm tặc lợi dụng vào phá rừng.

Trước đó, rạng sáng 1.2-.017, Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah phát đi thông tin hàng chục lâm tặc với súng tự chế, dao, rựa đi trên 8 chiếc xe máy cày đã vào tiểu khu 174 đe dọa, cướp đi 45 trong tổng số 73 lóng gỗ là tang vật vi phạm trước làn đạn chỉ thiên của lực lượng chuyên trách. Sau đó, công an vào cuộc thì phát hiện thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt.

Thiên Ân