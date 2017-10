Theo dự kiến, hôm nay 2.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group, trụ sở tại Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), với vai trò chủ mưu của bị cáo Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Housing Group). 9 bị cáo khác đều là các lãnh đạo của Housing Group.

Cáo trạng nêu, năm 2000, Châu Thị Thu Nga thành lập Housing Group. Tháng 8.2008, bà Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC, thuộc Sở NN-PTNT Hà Nội), ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án xây dựng công trình chung cư và biệt thự nhà vườn tại B5, TT.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội (dự án B5 Cầu Diễn). Khu đất của dự án B5 Cầu Diễn vốn được nhà nước giao cho Công ty HAIC thuê để sản xuất kinh doanh trước đó. Từ năm 2009 - tháng 11.2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng, chủ đầu tư chưa được phép huy động vốn của khách hàng, nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo cấp dưới đưa lên trang điện tử của Housing Group, liên danh Housing Group và HAIC nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án; chỉ đạo thi công khoan cọc nhồi tại khu đất để khách hàng tin tưởng, nộp tiền mua căn hộ.

Từ 2009 - 2013, Nga cùng các đồng phạm đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng của khách hàng, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Bà Nga đã trả lại hơn 28,7 tỉ đồng cho 43 khách hàng, còn lại 348,5 tỉ đồng không còn khả năng thu hồi.

Khoản tiền hơn 348 tỉ đồng mà bà Nga chiếm đoạt đã được sử dụng hết vào nhiều mục đích nhưng rất khó để chứng minh. Nga khai đã chi khoảng 219 tỉ đồng vào các hoạt động đầu tư một số dự án và trả lại một số khách hàng. Khoản tiền hơn 157 tỉ đồng còn lại, Nga khai đã chi (không có chứng từ) khoảng 66 tỉ đồng cho một số cán bộ của Housing Group để “chi phí việc giải quyết thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi”. Tuy nhiên, do một số cán bộ của Housing Group đã chết nên không có điều kiện đối chứng. Bị can Nga cũng khai đã chi khoảng 47,5 tỉ đồng để chạy dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội..., song những người có liên quan khi được Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệu tập đều không thừa nhận. Do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách các nội dung này để tiếp tục điều tra.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 18 ngày.

H.A