Khoảng 6 giờ hôm nay 3.2, xe khách mang BS 81B - 010.96 chạy tuyến Gia Lai - Quảng Bình đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khi đến Km 1368+200 thuộc địa phận xã Phước Xuân, H.Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm này, trên xe có 7 người, bao gồm 3 hành khách và 4 người của nhà xe.

Theo thông tin ban đầu từ phía nhà xe, khi phát hiện có khói ở phía sau xe, nhiều người trên xe hoảng loạn nhưng lái xe Thái Văn Lời (41 tuổi, trú H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã kịp hãm phanh để mọi người thoát hiểm an toàn.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Nam đang tuần tra trên tuyến đường đã vội tiếp cận hiện trường sau khi nhận tin báo. Tuy nhiên, do khoảng cách khá xa nên khi lực lượng chức năng đến nơi, chiếc xe đã biến dạng sau vụ cháy, chỉ còn khung sắt