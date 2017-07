Chiều 3.7, ông Nguyễn Hữu Ngân, Trưởng Công an xã Nghĩa Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến một giáo viên mầm non tử vong.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình chuẩn bị hậu sự.



Theo thông tin ban đầu, tối 2.7, Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, ngụ tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) qua nhà bà Dương Thị Chung (48 tuổi, trú tại xóm 1B, xã Nghĩa Hợp) chơi, rồi bất ngờ dùng một con dao rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến bà Chung tử vong ngay giữa nền nhà. Gây án xong, Sơn khóa cửa nhà cẩn thận rồi rời khỏi hiện trường.

Đến 6 giờ 30 sáng nay (3.7), Sơn mang theo chìa khóa đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú, khai nhận đã giết hại bà Chung.

Lực lượng công an xã Nghĩa Hợp phối hợp cùng công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. “Ngay sau nghi phạm đến đầu thú, chúng tôi đã có mặt tại nhà nạn nhân rồi chờ lực lượng công an huyện khám nghiệp hiện trường. Nạn nhân bị chém 11 nhát vào mặt, đầu và lưng bằng con dao đăn (dao rựa)”, ông Ngân nói.

Theo ông Ngân, bà Chung đã ly hôn chồng, các con đi làm ăn xa nên ở nhà một mình. Hiện bà Chung đang làm giáo viên tại Trường mầm non xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ). Thời gian gần đây, người dân có đồn đoán chuyện tình cảm giữa bà Chung và Sơn, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phan Ngọc