Sáng 4.7, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc, xác nhận thông tin trên và cho biết, ngày 3.7, đơn vị này mới chỉ ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ nhưng chưa khởi tố bị can đối với tài xế Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) - người điều khiển xe container đánh lái hất văng thượng úy Nguyễn Anh Đức (Đội Cảnh sát giao thông phía Bắc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) rơi từ đầu xe container xuống đường, bị thương nặng vào chiều 30.6.