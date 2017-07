Đến trưa ngày 2.7, cơ quan chức năng đã thống kê số công nhân bị ngộ độc thực phẩm là 605 người. Theo báo cáo nhanh lần 2 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang, vụ ngộ độc không có ca tử vong hay nguy kịch. Đến 10 giờ ngày 2.7, hầu hết các công nhân đã xuất viện, còn lại 5 ca dự kiến xuất viện trong chiều nay (2.7).

Ăn xong bữa cơm trưa ngày 1.7, hàng trăm công nhân Công ty TNHH An Giang Samho (An Giang) bị nôn, nhức đầu, choáng váng và phải nhập viện điều trị.

Như Thanh Niên đã thông tin , ngày 1.7, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH An Giang Samho (Khu công nghiệp Bình Hòa, H.Châu Thành, An Giang) ăn cơm trưa xong đã bị nôn ói, đau bụng, một số công nhân do căng thẳng đã bị vọp bẻ…phải đưa đi bệnh viện điều trị.