Sáng 7.1, Công an TP.HCM, tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Tham gia hội nghị có thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Uỷ viên Bộ Chính trị -Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Tổng Cục Bộ Công an, lãnh đạo các phòng ban UBND TP, và lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP năm 2016.

Theo báo cáo, trong năm 2016, trên địa bàn TP xảy ra 5.205 vụ phạm pháp hình sự, giảm 799 vụ so với cùng kỳ năm 2015; cướp tài sản giảm 30,08%; cướp giật tài sản giảm 11,47%, trộm cắp tài sản giảm 16,31%.

Năm 2016, Công an TP.HCM đã điều tra, phá 3.683 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 70,75%, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái), bắt 3.570 đối tượng. Tỷ lệ phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (giết người, cướp bằng súng) đạt 91,39%; các loại án bắt giữ người trái pháp luật, giao cấu trẻ em khám phá đạt 100%. Đáng chú ý các loại án cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tăng 2,78% so với năm 2015.

Về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an TP.HCM đã đấu tranh khám phá 1.579 vụ, bắt 3.257 đối tượng, thu giữ 9,947 kg heroin, trên 100 kg ma túy tổng hợp, và nhiều dụng cụ, phương tiện phạm tội khác; đã khởi tố 1.195 vụ, 1.625 bị can; xử lý hành chính 384 vụ với 1.632 đối tượng.

Tuy nhiên, theo nhận định của Công an TP.HCM, tội phạm ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, xuất hiện nhiều loại ma túy mới; ma túy tổng hợp, chất hướng thần gia tăng. Trong khi đó, hiện nay trên địa bàn TP, có hơn 9.500 người nghiện đang ở có mặt địa phương.

Tình hình cờ bạc dù giảm về số vụ nhưng ngày càng mở rộng đối tượng tham gia, tính chất quốc tế hóa với mức độ và quy mô ngày càng lớn hơn, nhất là đối với hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với phương thức tiền cược chung chi nhiều tầng qua hệ thống ngân hàng với tài khoản ảo, hệ thống máy chủ được đặt tại nước ngoài gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Trong năm, lực lượng Công an TP đã phát hiện, xử lý 376 vụ cờ bạc, bắt và xử phạt hành chính 1.584 người, thu giữ trên 2,2 tỉ đồng.

Trước tình hình này, trong năm 2017, Ban Giám đốc Công an TP tiếp tục triển khai công tác đấu tranh nhằm kéo giảm tội phạm. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như: Huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống tội phạm; nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; tiếp tục thực hiện tốt đề án nâng cao, củng cố chất lượng công an cơ sở; tăng cường giám giám sát, kiểm tra thường xuyên các đơn vị công an làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với người dân; đẩy mạnh ứng dụng hoa học công nghệ trong lực lượng công an; nghiên cứu phát huy những thế mạnh của mạng xã hội để ứng dụng trong công tác, tạo điều kiện cho người dân phản ánh nhanh nhất thông tin cho lực lượng công an…

