Theo kết luận điều tra, từ tháng 3.2014 đến tháng 11.2015, đại tá "dỏm" Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồng với tổng số tiền gần 2.100 tỉ đồng.

tin liên quan Đa cấp Liên Kết Việt làm tan nát hàng ngàn gia đình Khắp 18 tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên có 3.240 người sập bẫy mạng lưới đa cấp của Liên Kết Việt, trong đó 40% bị hại ở Đà Nẵng.

Ngày 13.4, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại VN (gọi tắt Công ty Liên kết Việt, có trụ sở tại Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) và các đơn vị có liên quan; đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 7 bị can là lãnh đạo công ty này, gồm: Lê Xuân Giang, chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú, tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy, phó tổng giám đốc kiêm trưởng nhóm quản lý phát triển kinh doanh; Trịnh Xuân Sáng, Lê Thành Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung, cùng là thành viên nhóm quản lý phát triển kinh doanh.

Gắn mác Bộ Quốc phòng để lừa đảo

Theo kết luận điều tra, Công ty Liên kết Việt được thành lập từ tháng 6.2010, vốn điều lệ 10,8 tỉ đồng do Lê Xuân Giang làm Chủ tịch HĐQT. Đầu năm 2014, sau khi Sở Công thương TP.Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh đa cấp , Công ty Liên kết Việt đã mở rộng mạng lưới, lôi kéo khách hàng nộp tiền với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, lên tới 65% trên tổng doanh thu.

Mặt hàng kinh doanh của Công ty Liên kết Việt chủ yếu là máy làm sạch, máy chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng... đã được Lê Xuân Giang và các lãnh đạo công ty này mua lại từ Công ty Tập đoàn BQP, thực chất là một công ty do Lê Xuân Giang thành lập, điều hành. Việc gắn chữ BQP vào các sản phẩm do Liên kết Việt phân phối đã khiến nhiều người dân lầm tưởng đây là các sản phẩm do doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng sản xuất.

tin liên quan Khoảng 40.000 người mắc bẫy công ty đa cấp qua mạng Hôm qua 25.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở chính tại TP.HCM), về hành vi sử dụng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, tổ chức các chương trình trả hoa hồng, thi đua, khen thưởng, Lê Xuân Giang và các thành viên của công ty thường xuyên sử dụng quân phục, riêng Giang gắn hàm đại tá, đồng thời mời một số tướng tá quân đội đã nghỉ hưu tham dự nhằm tạo niềm tin cho khách hàng nhầm tưởng Liên kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng.

Gần 67.000 người sập bẫy

Kết luận điều tra nêu, từ tháng 3.2014 đến tháng 11.2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồng với tổng số tiền gần 2.100 tỉ đồng. Trong số này, Giang đã chi trả hơn 1.100 tỉ đồng cho hoạt động công ty và phần hoa hồng cho các nhà đầu tư. Cá nhân Lê Xuân Giang đã sử dụng hơn 871 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thủy hưởng lợi cá nhân 36,4 tỉ đồng; Lê Văn Tú hưởng lợi 61,9 tỉ đồng; Trịnh Xuân Sáng hưởng lợi 15,4 tỉ đồng; Lê Thanh Sơn hưởng gần 8 tỉ đồng; Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường mỗi bị can hưởng lợi hơn 4 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và công an 49 tỉnh thành đã lấy lời khai của 9.100 người là khách hàng của Công ty Liên kết Việt. Hầu hết những người này đều khai báo được bạn bè rủ rê đến chi nhánh các văn phòng đại diện, đại lý để tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty đa cấp Liên kết Việt.

tin liên quan Liên quan đến mạng lưới đa cấp Liên Kết Việt: Trắng tay vì... đa cấp Mạng lưới đa cấp Liên Kết Việt vừa bị phanh phui với 60.000 nạn nhân cùng số tiền 1.900 tỉ đồng gây rúng động dư luận.

Sau đó, những người này được Công ty Liên kết Việt thuê xe đưa đón đến các địa điểm tổ chức sự kiện đại hội hoa hồng tôn vinh nhà phân phối có thành tích xuất sắc. Tại đây, các nhà đầu tư được nhân viên của Công ty Liên kết Việt tuyên truyền Liên kết Việt và BQP là các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng; Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của công ty là đại tá quân đội. Các sản phẩm của công ty như máy vật lý trị liệu, máy khử độc ozone, các loại thực phẩm chức năng là sản phẩm được liên doanh, liên kết với các đơn vị của Bộ Quốc phòng...

Nếu ai tham gia nộp tiền mua mã sản phẩm với giá 8,6 triệu đồng/mã sẽ được hưởng nhiều chính sách hoa hồng, khuyến mãi, trả thưởng như hoa hồng trực tiếp, hoa hồng gián tiếp, hoa hồng lương tháng, hoa hồng lãnh đạo...

Đặc biệt, khách hàng sẽ được giới thiệu rất nhiều chương trình hoa hồng “đại thắng” (được nhận tối đa 35,5 triệu đồng) và hoa hồng nhân văn tri ân khách hàng (được nhận tối đa 409 triệu đồng). Công ty Liên kết Việt liên tục thông báo tới khách hàng các chương trình khuyến mãi khác, trong đó có khuyến mãi nhà chung cư, ô tô, xe máy, đi du lịch...

tin liên quan Truy tìm nạn nhân của công ty đa cấp lừa 1.900 tỉ đồng Bộ Công an ủy thác cho PC46, Công an TP.HCM tiếp nhận điều tra các trường hợp bị “sập bẫy” tại chi nhánh của công ty này ở TP.HCM.

Sau khi ký hợp đồng đầu tư, người tham gia mạng lưới Liên kết Việt được trả hoa hồng đầy đủ nhưng sau đó ít dần, từ tháng 11.2015 nhiều đại lý Liên kết Việt đã chấm dứt trả hoa hồng cho khách. Nhiều nhà đầu tư sau khi bỏ hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng thua lỗ nặng đã làm đơn tố cáo công ty này tới cơ quan công an.

Chi 31 triệu đồng để mua bằng khen giả Cơ quan công an xác định, cuối năm 2014, Lê Xuân Giang đi lễ ở chùa Linh Sơn (Q.1, TP.HCM) gặp gỡ một người lạ mặt và người này hứa giúp Giang có được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với Công ty Liên kết Việt. Sau đó, Giang đã chi 31 triệu đồng và được người lạ mặt đưa 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng 12 bằng khen cho công ty BQP, Liên kết Việt, Lê Xuân Giang và một số lãnh đạo của Công ty Liên kết Việt. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định các quyết định, bằng khen nêu trên đều là giả.





Thái Sơn