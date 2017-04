Sáng qua 18.4, tại hội nghị giao ban báo chí T.Ư, liên quan đến vụ việc 38 cảnh sát cơ động, cán bộ chính quyền bị người dân bắt giữ tại xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội, thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình giải quyết để yêu cầu trả tự do cho các cảnh sát và cán bộ huyện.

tin liên quan Dân Đồng Tâm đã thả 18/38 cán bộ, chiến sĩ bị bắt giữ trái pháp luật Sáng nay 18.4, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Bạch Thành Định đã báo cáo chính thức về vụ việc nóng tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức. Đến tối 17.4, người dân đã trao trả 15 chiến sĩ cảnh sát cơ động, 3 chiến sĩ tự thoát, hiện vẫn còn 20 người khác gồm công an, cán bộ huyện, xã bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Theo ông Định, TP đang tìm mọi biện pháp giải quyết tình hình, ưu tiên số 1 của Hà Nội là đưa toàn bộ người còn bị giữ trái pháp luật ra ngoài an toàn. Ngoài ra, Công an TP.Hà Nội cũng đã cho tại ngoại một số người xã Đồng Tâm bị bắt hôm 15.4. Ông Định nhấn mạnh đây không phải là sự thỏa hiệp của chính quyền với những đòi hỏi của nhóm người kích động tại địa phương, mà với lý do những người trên đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và xin được về địa phương để khắc phục hậu quả. "Người dân không có yêu sách, chỉ một số đối tượng thiếu hiểu biết pháp luật và có kẻ gây rối, cố tình làm nóng tình hình, kích động việc vi phạm pháp luật kéo dài", ông Định cho hay.

Đến tối 17.4, người dân đã trao trả 15 chiến sĩ cảnh sát cơ động, 3 chiến sĩ tự thoát, hiện vẫn còn 20 người khác gồm công an, cán bộ huyện, xã bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Theo ông Định, TP đang tìm mọi biện pháp giải quyết tình hình, ưu tiên số 1 của Hà Nội là đưa toàn bộ người còn bị giữ trái pháp luật ra ngoài an toàn. Ngoài ra, Công an TP.Hà Nội cũng đã cho tại ngoại một số người xã Đồng Tâm bị bắt hôm 15.4. Ông Định nhấn mạnh đây không phải là sự thỏa hiệp của chính quyền với những đòi hỏi của nhóm người kích động tại địa phương, mà với lý do những người trên đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và xin được về địa phương để khắc phục hậu quả. "Người dân không có yêu sách, chỉ một số đối tượng thiếu hiểu biết pháp luật và có kẻ gây rối, cố tình làm nóng tình hình, kích động việc vi phạm pháp luật kéo dài", ông Định cho hay.

Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng đưa ra báo cáo chi tiết nguyên nhân vụ việc gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật, biến Mỹ Đức thành “điểm nóng” thời gian qua. Theo ông Định, năm 1980, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn các xã: Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (Chương Mỹ) và Đồng Tâm (Mỹ Đức). Tháng 10.2014, Bộ Quốc phòng giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân cho Lữ đoàn 28 (đất quốc phòng) với các mốc giới không thay đổi. Bộ Quốc phòng đã thu hồi 50,03 ha đất do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý giao cho Viettel tiếp nhận quản lý, sử dụng vào công trình quốc phòng A1 (trong đó gồm 46 ha đất thuộc xã Đồng Tâm).

Một số người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức đã lấn chiếm đất canh tác, xây dựng công trình trên diện tích này. Do có sự buông lỏng của chính quyền địa phương, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng trên đất quốc phòng nên người dân xã Đồng Tâm đã có đơn thư khiếu nại gửi lên các cấp. Trong đơn có 48 nội dung khiếu tố các cá nhân và chính quyền các cấp, gồm 25 nội dung có cơ sở, 23 nội dung không có cơ sở. Sau đó, H.Mỹ Đức đã giải quyết khẩn trương, nhưng còn nhiều nội dung chưa được đồng thuận. TP đã giải quyết 15 nội dung công dân còn chưa đồng thuận.

Về cán bộ sai phạm, đã khai trừ Đảng đối với 8 đảng viên, cách chức 1, cảnh cáo 1, khiển trách 5 (nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã, nguyên trưởng công an xã), khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 bị can (nguyên chủ tịch xã, nguyên cán bộ địa chính xã), cho tại ngoại nguyên bí thư xã vì lý do sức khỏe.

Tuy nhiên, từ tháng 2.2017, khi Viettel tổ chức triển khai thi công dự án, một số công dân khiếu nại và gây mất trật tự ngày càng phức tạp. Cuối tháng 2.2017, công dân khiếu kiện đã vận động người dân trên địa bàn tổ chức ngăn cản, nhổ biển báo “khu vực quân sự”, đưa máy móc nông nghiệp vào khu vực cày bừa, canh tác tại khu vực Đồng Sênh... Nhiều hoạt động vi phạm cũng được thực hiện như dựng trái phép 1 túp lều, đổ đá mạt làm đường, cắm cờ dọc đường, căng băng rôn với nội dung “Đất từ đây trở xuống là đất nông nghiệp xã Đồng Tâm”, sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền nhiều nội dung trái phép, kích động về đất quốc phòng, tụ tập đông người kéo lên trụ sở UBND xã để phản ứng chính quyền, cắt loa phóng thanh xã, buộc con em nghỉ học...

tin liên quan Hà Nội kêu gọi người dân thả cán bộ, công an bị giam giữ trái pháp luật Cơ quan chức năng đang tiếp tục giải quyết và triển khai các biện pháp ổn định tình hình an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, Hà Nội).

Nghiêm trị kẻ chủ mưu, gây rối

Công an TP.Hà Nội, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ chứng cứ. Ngày 30.3.2017, Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án “chống người thi hành công vụ” và “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”. Ngoài ra, Công an TP đã 3 lần triệu tập những công dân có liên quan nhưng họ không chấp hành, mà tiếp tục tổ chức các hành vi chống đối.

Ngày 15.4, Công an TP đã bắt 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó, một số người dân xã Đồng Tâm đã tập trung đông người bao vây, không cho xe của các lực lượng ra khỏi xã Đồng Tâm, đập phá 5 xe gồm 1 xe chở quân, 3 xe ô tô, 1 xe cứu thương, giữ trái phép 38 cán bộ H.Mỹ Đức và cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Số cầm đầu tăng cường thêm lực lượng, chuẩn bị gậy gộc, xẻng, xăng sẵn sàng chống trả khi lực lượng chức năng tổ chức phương án giải cứu cán bộ bị bắt giữ. Lãnh đạo TP đã trực tiếp tuyên truyền với số cầm đầu, quá khích, TP cũng tổ chức 2 tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, vận động quần chúng, nhưng một số đối tượng không hợp tác, ném đá, cát sỏi làm một số cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.

“Chúng tôi sẽ nghiêm trị những kẻ chủ mưu, những người cầm đầu, xuyên tạc sự thật để kích động gây rối, nhưng sẽ khoan hồng với những người có ý thức khắc phục hậu quả”, ông Định cho hay.

Mai Hà