Do bị đuổi ra khỏi nhà, trưa 10.10, Se mua chai thuốc trừ sâu lén đổ vào bồn nước sinh hoạt nhà chị O. May mắn là người trong gia đình kịp thời phát hiện mùi thuốc trừ sâu trong bồn nước nên báo công an bắt giữ Se.