Chiều 18.1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP.Cần Thơ cho biết đã hoàn tất việc tống đạt kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can, trong đó 7 bị can là thanh tra giao thông (TTGT) TP.Cần Thơ và 2 bị can là "cò" môi giới nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT đã chứng minh các bị can là TTGT có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải để không kiểm tra hoặc kiểm tra nhưng không lập biên bản...đối với các lỗi vi phạm giao thông đường bộ. Các bị can này đã nhận hối lộ 135 vụ (của 135 tổ chức, cá nhân) và hơn 260 người thuộc các tỉnh, thành như: Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu... với tổng số tiền khoảng 4 tỉ đồng.



Trong đó Dương Minh Tâm (36 tuổi), nguyên phó Chánh TTGT, đã nhận hối lộ gần 500 triệu đồng của 13 tổ chức; Đoàn Vũ Duy, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách địa bàn Q.Bình Thủy, đã nhận hối lộ gần 2,8 tỉ đồng của 57 tổ chức, cá nhân; Võ Hoàng Anh, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 3, đã nhận hối lộ hơn 536 triệu đồng của 32 tổ chức, cá nhân; Nguyễn Trần Lưu, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Q.Thốt Nốt đã nhận hối lộ 26 triệu đồng của 2 tổ chức, cá nhân; Lý Hoàng Minh, nguyên Đội phó Đội TTGT số 3, phụ trách địa bàn Q.Ninh Kiều, đã nhận hối lộ gần 240 triệu đồng, trong đó, nhận giúp cho Dương Minh Tâm và Đoàn Vũ Duy số tiền hơn 116 triệu đồng của 5 doanh nghiệp, cá nhân; Hồ Công Thiện, nguyên Đội phó Đội TTGT H.Phong Điền, đã nhận tiền hối lộ 25 triệu đồng của 1 doanh nghiệp; Trần Lập Pháp, nguyên cán bộ Đội TTGT Q.Cái Răng, đã nhận tiền hối lộ hơn 47 triệu đồng của 10 tổ chức, cá nhân.

Riêng “cò” Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã nhận hối lộ hơn 2,7 tỉ của 50 tổ chức, cá nhân để giao lại cho các TTGT. Trần Tường An (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đã làm “cò” cho Đoàn Vũ Duy, cán bộ TTGT nhận 350 triệu đồng.

Hai bị can này được xác định là “cò” móc nối với các cán bộ thanh tra để nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức để bảo kê cho các nhà xe, doanh nghiệp trên địa bàn.

Mai Trâm