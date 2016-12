Ngày 27.12, Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết đang truy xét băng nhóm dàn cảnh cướp tiền của anh Võ Thanh Lai (quê Bình Thuận) vào đêm 21.12 tại một bãi đất trống thuộc P.Phước Long A, Q.9.

Theo trình báo của anh Lai, ngày 20.12, anh Lai có quen một người có nick name Quốc Cấm trên mạng xã hội Zalo. Nick name này rao đổi tiền giả với tỉ lệ 1 đổi 4 (tức 100.000 tiền thật đổi được 400.000 tiền giả), thấy vậy anh Lai liên lạc để đổi tiền giả.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Lai đến Công an P.Phước Long A trình báo. Qua xác minh, công an nhận định hành vi của anh Lai đổi tiền giả về ý định đánh bạc , có dấu hiệu phạm vào tội “lưu hành tiền giả”, tuy nhiên hành vi đổi tiền giả của anh Lai chưa diễn ra. Riêng về nhóm người lạ mặt có dấu hiệu phạm vào tội “cướp tài sản”. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.