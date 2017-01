Ngày 3.1, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm Lê Minh Tùng (37 tuổi, ngụ Bình Dương), Hà Văn Tuyển (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Lê Văn Nhớ (22 tuổi, ngụ Ninh Bình), Trương Văn Hậu (21 tuổi, ngụ Quảng Bình), Thân Viết Quốc (26 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi, cùng ngụ Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản ; khởi tố và bắt tạm giam Phạm Ngọc Hùng (36 tuổi, ngụ Bình Dương) và Đoàn Tịnh (30 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

tin liên quan Phá đường dây trộm cắp trong công ty Tuyển và Hùng được công ty phân công đi giao hàng ở Vĩnh Long và Hậu Giang. Khi đến công ty, Tuyển lấy trộm 5 cuộn túi ny lông dùng để đựng dây giày bán lấy tiền tiêu xài.

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 24.10.2016, Hà Văn Tuyển được Công ty TNHH Chen Tai phân công đến xếp hàng lên xe tải 61LD-022.80 để cùng với Phạm Ngọc Hùng (làm tài xế cho Công ty TNHH Chen Tai) đi giao hàng ở Vĩnh Long và Hậu Giang. Khi đến công ty, Tuyển lấy trộm 5 cuộn túi ni lông dùng để đựng dây giày xếp lên xe. Sau đó, Hùng đến điều khiển xe tải cùng với Tuyển đi giao hàng. Khi giao hàng xong, Tuyển rủ Hùng mang số hàng trộm cắp đem bán được 2,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Sau đó, quản lý của Công ty Chen Tai xem lại camera phát hiện Tuyển nhiều lần trộm tài sản nên làm đơn trình báo với công an.

Trong khi công an đang vào cuộc điều tra, thì tình trạng trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục xảy ra tại Công ty Chen Tai. Cụ thể, vào ngày 16.12.2016, Lê Văn Nhớ và Trương Văn Hậu (nhân viên bộ phận xuất hàng) trong lúc bốc xếp hàng lên xe tải đã trộm 10 thùng chỉ để cho Lê Minh Tùng (tài xế) mang đi bán được 6 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Ngay sau đó, Công an TX. Bến Cát đã bắt giữ Nhớ, Hậu và Tùng để điều tra. Mở rộng điều tra, công an còn bắt thêm Tuyển, Quốc và Đạt (cả 2 cùng là nhân viên bộ phận xuất hàng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, 6 nghi can trên khai nhận, đã móc nối với nhau trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12.2016 thực hiện tổng cộng 48 vụ trộm của Công ty Chen Tai với tổng trị giá thiệt hại trên 500 triệu đồng. Trong đó, Tùng được chia nhiều nhất từ việc bán tài sản trộm cắp với gần 180 triệu đồng; Nhớ được chia 166 triệu đồng; Hậu được chia 146 triệu đồng, Tuyển được chia 29 triệu đồng…Riêng Hùng và Đoàn Tịnh (tài xế) không tham gia lấy trộm tài sản nhưng biết tài sản của các nghi can trộm cắp của công ty nhưng vẫn mang đi bán tổng cộng 14 kiện túi ni lông nặng khoảng 350kg và được chia 1,6 triệu đồng (Hùng 600.000 đồng và Tịnh 1 triệu đồng) nên bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đỗ Trường