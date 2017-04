Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra ở KP.Thạnh Bình, P.An Thạnh, TX.Thuận An, và 3 nạn nhân gồm: ông Trương Văn Danh, Lê Công Trí (32 tuổi), Lê Công Tắc (30 tuổi, cả hai là con ông Danh) đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Danh cho biết tối 15.4, anh N.V.M (20 tuổi, ngụ Thanh Hóa, là bạn làm chung công ty với anh Tắc) đến nhà ông Danh chơi. Khi đến đầu hẻm rẽ vào nhà ông Danh, anh M. dừng xe để gọi điện thoại hỏi đường.

Lúc này, người kinh doanh nước đá và một người tên T. “Chíp” đang ngồi nhậu trên vỉa hè kêu anh M. tắt đèn xe máy vì đèn rọi vào mặt những người đang nhậu. Lời qua tiếng lại, cả nhóm xông vào đánh anh M. Sau đó, người nhà ông Danh chạy ra can ngăn thì tiếp tục bị đánh. Người có tên T. “Chíp” điện thoại cho Công an P.An Thạnh tới đưa ông Danh, anh Trí, Tắc về công an phường làm việc. Sau khi lấy lời khai ở Công an P.An Thạnh về, vừa đến đầu hẻm ngay chỗ ki ốt kinh doanh nước đá thì anh Trí và Tắc tiếp tục bị nhóm côn đồ lạ mặt dùng mũ bảo hiểm tấn công phải chạy về nhà ẩn nấp.

Khoảng 17 giờ ngày 16.4, trong lúc anh Trí chở vợ đi làm về đến đầu hẻm gần ki ốt kinh doanh nước đá thì bị nhóm côn đồ chặn đầu xe, chém gục tại chỗ. Khi nạn nhân gục xuống thì bị nhóm này bê bếp than tổ ong của người bán trứng vịt lộn trên vỉa hè đập vào đầu bất tỉnh. Nghe tiếng vợ anh Trí kêu cứu, ông Danh và anh Tắc chạy từ trong hẻm ra ứng cứu liền bị nhóm côn đồ này dùng mã tấu chém tới tấp; ông Danh bị thương ở cánh tay trái, anh Tắc bị chém đứt gân tay trái không cử động được.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự - Công an TX.Thuận An đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt các nghi can. Qua tìm hiểu của PV, nhóm người kinh doanh nước đá, mới chuyển đến đây, rất có “số má” trong giới giang hồ chuyên bảo kê bỏ mối nước đá. Ông Danh kể cả gia đình hiện phải sống cảnh nơm nớp lo sợ, không dám về nhà và không dám cho ai biết đang điều trị ở bệnh viện nào vì sợ nhóm côn đồ kéo đến hành hung.



Đỗ Trường