Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 9.4, hàng chục người mang theo búa, xà beng đến dãy nhà trọ không số ở Đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh ngang nhiên đập phá tài sản, đe dọa người thuê trọ. Vụ việc khiến nhiều người dân khiếp sợ, còn xã hội bức xúc vì hành vi côn đồ, bất chấp pháp luật.

Dọa giết nếu ai ngăn cản

Gây ra hành vi kiểu côn đồ như thế trên địa bàn TP là không thể chấp nhận được. TP đã có chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần ngăn chặn những hành vi tương tự như thế tái diễn Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP.HCM Ngày 12.4, PV Thanh Niên trở lại hiện trường ghi nhận nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Lương Thị Nh. (60 tuổi, giáo viên về hưu, chủ dãy nhà trọ) nói trong sợ hãi: "Khi họ kéo đến đập phá, trong 7 phòng trọ (trung bình từ 15 - 30 m2) có 22 người, trong đó có 8 trẻ em (từ hơn 1 - 10 tuổi), 1 phụ nữ mang bầu đang ngủ trưa. Những người này hầu hết sinh sống bằng nghề nhặt ve chai. Nghe tiếng đập phá, họ chạy ra ngoài van xin nhóm côn đồ cho vào bồng con nhỏ, lấy đồ đạc ra nhưng nhóm người này không cho, còn dọa sẽ ném đá chết nếu ai dám vào. Người dân phải liều mình lén lút bò vào phòng trọ cứu con nhỏ. Lúc đó tôi hoảng sợ quá gọi báo cho H. (con rể)".

Một người thuê trọ ở đây kể: “Tôi đang ngủ thì nghe ầm ầm trên mái tôn nên sợ quá chạy ra khỏi phòng. Khi ra bên ngoài rồi mới sực nhớ hai đứa con nhỏ vẫn nằm bên trong nên vội chạy vào lại ôm tụi nó ra. May mà ôm kịp chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó, tôi thấy có 5 người leo lên mái nhà đập phá, còn những người khác thì đứng dưới đất dùng gạch đá ném lên mái tôn ầm ầm”.

Khi chúng tôi hỏi tên tuổi, những người thuê trọ ở đây họ đều lắc đầu từ chối vì sợ nhóm côn đồ quay lại trả thù. “Nhóm người đó chỉ mặt từng người chúng tôi, nói nếu ai lại gần sẽ giết chết nên chúng tôi chỉ biết đứng nhìn họ đập phá. Họ còn đốt luôn đống phế liệu phía sau dãy trọ. Mái tôn các phòng trọ bị hư hết, đồ đạc trong phòng thì bể nát. Sau khi nhóm người đó đi, chúng tôi mới che tạm lại mái tôn. May mà đêm đó trời không mưa chứ mưa thì không biết cả nhà sẽ ngủ ở đâu”, một người phụ nữ thuê trọ ở đây nói thêm.

Ông Đ.Q.H (con rể bà Nhàn, công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM), kể khoảng 14 giờ ngày 9.4, ông nhận được điện thoại của mẹ vợ báo một nhóm côn đồ xông vào đập phá nhà trọ. “Tôi chạy đến Công an P.13 trình báo vụ việc và 2 công an phường cùng tôi chạy xuống hiện trường. Tôi đang đứng thì một người tên Thanh dùng tay đánh vào mặt tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay lên đỡ thì Thanh hô hoán: “Nó đánh vào mặt tao, giết nó tụi bây”, rồi ôm tôi lại cho cả chục người xông vào đánh. Khi tôi vùng thoát ra thì họ rượt đuổi ném đá, gạch. Tôi bị một người trong nhóm dùng cây gỗ đánh tét đầu chảy máu, phải vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định khâu lại vết thương”, ông H. nhớ lại. Đáng chú ý, lúc ông H. bị nhóm côn đồ tấn công thì 2 cán bộ công an phường đứng bên cạnh mà không phản ứng quyết liệt ngăn chặn (!?).

Hành động có tổ chức

Liên quan vụ việc trên, chiều 12.4, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP.HCM, khẳng định: “Theo thông tin báo cáo bước đầu mà chúng tôi nhận được, sự việc có liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, gây ra hành vi kiểu côn đồ như thế trên địa bàn TP là không thể chấp nhận được. TP đã có chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần ngăn chặn những hành vi tương tự như thế tái diễn”.

Tương tự, một lãnh đạo của UBND Q.Bình Thạnh cho biết theo báo cáo ban đầu của Công an Q.Bình Thạnh và UBND P.13, nguyên nhân do chủ đất bên cạnh nhà bà Nh. cho rằng bà lấn chiếm đất. Khu đất của hai hộ này được một đơn vị ngành thủy lợi cấp nhưng đến nay đều chưa được làm giấy tờ, chưa cấp số nhà. Đến nay, công an quận đã xác định được nhóm côn đồ đập phá nhà người dân và mời 3 người liên quan, ghi nhận lời khai phục vụ công tác điều tra, đồng thời đang truy xét đối tượng gây thương tích cho một nạn nhân.

Bình luận về việc này, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng: “Dù nguyên nhân nào dẫn đến vụ việc đi chăng nữa thì phải nhờ pháp luật giải quyết, người dân không thể tự đứng ra giải quyết bằng hành vi vi phạm pháp luật. Vụ nhóm côn đồ mang theo xà beng, búa... kéo đến đập phá nhà dân gây náo loạn, rượt đuổi đánh người bị thương tích như nội dung báo nêu, cho thấy nhóm người này có sự chuẩn bị, tổ chức. Nếu không xử lý nghiêm thì kỷ cương, phép nước bị coi thường, môi trường sống của người dân không thể bình yên”.

Đã xác định nhóm đập phá, đánh người Trả lời Thanh Niên chiều 12.4, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, cho biết vụ việc này hiện thuộc thẩm quyền của Công an Q.Bình Thạnh điều tra xử lý. Chiều 12.4, PV tới gặp lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh thì được hướng dẫn gặp người phụ trách nhưng người này đã đi vắng. Trong khi đó, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã xác định được nhóm côn đồ ngang nhiên đập phá dãy nhà của người dân và đang điều tra truy xét kẻ gây thương tích cho ông Đ.Q.H.

