Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) vừa có thông báo kết quả giải quyết tố giác về việc Công ty TNHH sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và đầu tư Việt Thái (Công ty Việt Thái) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 100 khách hàng mua nhà ở xã hội Đồng Mô (thuộc P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) mà Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh

Theo đó, ông Nguyễn Vũ Hùng (50 tuổi), Giám đốc Công ty Việt Thái, bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động góp vốn mua bán nhà ở xã hội của hàng chục khách hàng, tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Qua xác minh, Công an Q.Cầu Giấy được biết Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đang điều tra xử lý các sai phạm của ông Nguyễn Vũ Hùng nên Công an Q.Cầu Giấy chuyển đơn tố giác của các khách hàng mua nhà ở xã hội đến Cục An ninh điều tra để giải quyết.

Lê Quân