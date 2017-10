Có thể yêu cầu bồi thường thiệt hạ



Lợi nhuận lớn nhưng không đền bù Từ trước tới nay chỉ thấy khách hàng nộp tiền chậm thì bị cắt mạng, còn đứt cáp thì tôi chưa bao giờ thấy nhà mạng đền cho ai cả. Trong khi một thực tế rất rõ là lợi nhuận của các doanh nghiệp viễn thông hiện nay rất lớn, thuộc tốp đầu trong nền kinh tế. Chuyên gia Ngô Trí Long

Luật sư Nguyễn Thị Bình, Đoàn luật sư Hà Nội, cho biết luật Thương mại có điều khoản ghi rõ: Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do việc vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm... Luật sư Nguyễn Thị Bình, Đoàn luật sư Hà Nội, cho biết luật Thương mại có điều khoản ghi rõ: Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do việc vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm... Ngoài ra, theo luật Viễn thông, trong trường hợp mạng viễn thông thường xuyên bị chậm làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đường truyền, không đúng chất lượng đường truyền như đã thỏa thuận, người tiêu dùng được quyền “khiếu nại về giá cước, chất lượng dịch vụ; được hoàn trả giá cước và bồi thường thiệt hại trực tiếp khác do lỗi của doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông gây ra”.

Bên cạnh đó, điều 524 bộ luật Dân sự cũng quy định: “Trong trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên thuê dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.



Luật quy định như vậy, nhưng từ trước đến nay hầu như không được cơ quan, doanh nghiệp nào áp dụng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.



Nhìn từ góc độ kinh tế, PGS-TS Ngô Trí Long cho rằng, sự cố đứt cáp, sập nguồn khiến nhà mạng cũng phải chịu chi phí tổn thất lớn để sửa chữa, bảo dưỡng. Đôi khi do những nguyên nhân khách quan như động đất, bão lũ hay cá mập cắn. Tuy nhiên với những trường hợp chủ quan, do chất lượng cáp kém thì cần phải có phương án chia sẻ với người dùng, đền bù cho họ theo đúng quy định.



Luật sư Nguyễn Thị Bình hướng dẫn: Trong trường hợp người sử dụng mạng viễn thông muốn nhà mạng phải bồi thường cho mình do đường truyền internet chậm so với hợp đồng đã thỏa thuận trước đó, thì người sử dụng cần phải thực hiện các việc sau: Khiếu nại trực tiếp với nhà mạng đang cung cấp về chất lượng sản phẩm của mình; chứng minh được chất lượng đường truyền không đáp ứng đúng như thỏa thuận; yêu cầu bồi thường thiệt hại, như phải bỏ tiền ra mua gói cước 3G để sử dụng. Cuối cùng, nếu không giải quyết được thì người sử dụng có quyền khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng để khởi kiện được thì cũng mất nhiều thời gian và công sức, kể cả chi phí. Vì vậy, hầu hết khách hàng cũng buông xuôi luôn. Tiêu Phong