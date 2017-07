Khoảng 16 giờ 30 ngày 11.7, Ngô Hùng Mạnh (25 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) chạy xe máy Exciter không biển số đến tiệm vàng Nguyễn Hưng, đối diện trụ sở Công an P.Mỹ Thới (thuộc khóm An Hưng, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang) hỏi mua vàng.

Khi chủ tiệm đưa 3 chiếc nhẫn vàng với trọng lượng 4 chỉ theo yêu cầu của Mạnh để đeo thử thì bất ngờ Mạnh phóng lên xe, nổ máy chạy ra QL91. Chạy khoảng hơn 150 m, Mạnh tông vào xe máy do anh Đinh Minh Hiếu (30 tuổi) đang chạy thuận chiều làm cả 2 té xuống đường. Anh Hiếu bị chấn thương phần đầu, còn Mạnh bị gãy xương hàm. Lực lượng Công an TP.Long Xuyên đã đưa cả 2 đi bệnh viện cấp cứu, và đang làm rõ hành vi của Mạnh.

Thanh Dũng