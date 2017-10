Sáng 3.10, Hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10 nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thời gian qua, báo chí nói nhiều đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Nhân đặt vấn đề TP.HCM là địa phương đầu tiên có Ban Quan lý an toàn vệ sinh thực phẩm (Ban QLATVSTP) mà thời gian qua có vấn đề heo bị tiêm thuốc an thần là vấn đề đáng suy nghĩ. Ông Nhân yêu cầu phải đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm cho người dân.