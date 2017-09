Sáng 21.9, Công an tỉnh Bình Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi hủy hoại rừng xảy ra ở tiểu khu 1, xã An Hưng (H.An Lão).