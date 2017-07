Chiều 4.7, thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ký quyết định khởi tố bị can , bắt tạm giam 2 tháng đối với tài xế container là Phan Thành Hưng (22 tuổi, ngụ tại xóm Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 3.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc chỉ ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, nhưng chưa khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển container đánh lái hất văng thượng úy Nguyễn Anh Đức, Đội Cảnh sát giao thông phía Bắc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, rơi từ đầu xe container xuống đường, bị thương nặng vào chiều 30.6.

Lý do chưa khởi tố bị can là khi bị bắt giữ, tài xế Hưng đã dùng giấy phép lái xe, đăng ký xe giả có tên là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) để khai báo với cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, Công an huyện Can Lộc đã thành lập tổ công tác vào tỉnh Bình Định mới tìm ra được tên thật tài xế điều khiển container chính là Hưng. Riêng quyết định bắt khẩn cấp tài xế Lưu Văn Châu trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết sẽ đính chính theo quy định của pháp luật.