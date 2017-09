Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thanh, người chém gần lìa tay chủ nợ. Tuy nhiên, bị can đã rời khỏi địa phương.

Ngày 28.9, Công an TP.Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thanh (33 tuổi), chủ quán ốc Nô trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.Đà Lạt). Trước đó, vào đêm 21.6, ông Phạm Trong Hậu (43 tuổi) chở vợ đến quán ốc Nô để đòi tiền mà vợ chồng Thanh đã nợ nhiều tháng không trả. Khi ông Hậu vừa dừng xe máy trước quán thì Thanh dùng dao chặt xương (dài 40 cm, rộng 15 cm) chém ông Hậu tới tấp. Ông Hậu bỏ chạy và trượt chân té, Thanh rượt theo tiếp tục chém. Ông Hậu dùng 2 tay che đầu thì bị Thanh chém gần đứt lìa cánh tay trái, phải đưa về TP.HCM nối lại. Đến nay, sau hơn 3 tháng điều trị, cánh tay vẫn chưa co duỗi được. Trước đó, ngày 5.9, Cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng tổ chức giám định thương tích cho ông Hậu theo quyết định trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích của Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Đà Lạt) và tỉ lệ thương tích là 43%. Trên cơ sở đó, ngày 25.9, Công an TP.Đà Lạt khởi tố Thanh về hành vi cố ý gây thương tích và ra lệnh tạm giam 3 tháng. Thế nhưng, ngày 27 và 28.9, khi cơ quan chức năng đến nhà Thanh thì người nhà cho biết Thanh không còn ở địa phương. Công an TP. Đà Lạt cho biết nếu Thanh không ra trình diện theo yêu cầu sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc Lâm Viên