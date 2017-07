Ông Công lý giải cho đến nay, bản thân ông cũng chưa rõ phía Bình Dương đã xây dựng xong hệ thống quan trắc, xử lý nước thải chưa nhưng rõ ràng ông đi trực tiếp xuống kênh Ba Bò vào buổi tối "có xuất hiện dòng nước đen và rất hôi. Có thể do xả lén chứ bình thường ban ngày nước vẫn tốt, không hôi".

Sáng 5.7, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX thảo luận về tình hình nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

(TNO) Các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân khiến kênh Ba Bò mới đưa vào sử dụng đã hư hại nặng là do sai sót trong thiết kế.

Tinh thần thì quyết liệt nhưng không biết có hết mùi hôi không

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN - MT, cho biết từ năm 2008, UBND tỉnh Bình Dương và TP.HCM đã thống nhất việc xử lý ô nhiễm tại kênh này. Cụ thể, chính quyền Bình Dương chỉ đạo giải pháp xử lý nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt từ Bình Dương trước khi xả vào kênh Ba Bò, TP.HCM xây một hồ điều tiết và bổ sung hồ xử lý sinh học để xử lý nước thải, không xử lý được nước thải công nghiệp.

Các ĐB HĐND lo ngại khi 10 năm qua kênh Ba Bò vẫn bị ô nhiễm trầm trọng, không đúng như cam kết. Trung tâm điều hành các chương trình chống ngập TP.HCM là chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Ba Bò, sử dụng khoảng hơn 740 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM và bị kéo dài từ 2007 đến nay và trải qua 4 lần điều chỉnh quy mô dự án vẫn không thay đổi tổng vốn đầu tư.

Theo ông Thắng, nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm tại kênh Ba Bò là do nước thải của các doanh nghiệp nằm trong KCN Sóng Thần I và Sóng Thần II chưa đấu nối về nhà máy xử lý nước thải tập trung. Ngoài ra, còn do nước thải và rác thải của các hộ dân cư từ tổ 11 đến tổ 16 thuộc xã Bình Hòa, H.Thuận An (Bình Dương).

Đặc biệt, các chất ô nhiễm tích lũy từ trước trong hồ chứa nước của KCN Sóng Thần I và hồ điều tiết của kênh Ba Bò. Ông Thắng thừa nhận mặc dù đã có giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm tại kênh Ba Bò nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện. “Sắp tới cần kiểm soát chặt chẽ hệ thống nước thải, phải xây dựng đưa vào vận hành công trình hồ xử lý sinh học, phải xử lý mùi hôi trên kênh”, ông Thắng nói.