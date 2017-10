Tạo dựng lòng tin

Ngày 8.10, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Gia Bảo (29 tuổi, ngụ P.3, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo hồ sơ ban đầu, Bảo kinh doanh buôn bán hàng Thái Lan, Trung Quốc trên mạng. Bảo quen chị C. (ngụ Q.8, TP.HCM) từ năm 2015 thông qua một người bạn của C. Khoảng tháng 5.2016, chị C. nhờ Bảo đổi tiền VN sang tiền baht Thái Lan để đi du lịch. Bảo ra các điểm đổi tiền ở khu vực chợ Bến Thành (Q.1) để đổi tiền cho C. và nói đổi được với tỷ giá thấp hơn giá thị trường. Sau vài lần như vậy, chị C. rất tin tưởng Bảo.

Bảo bắt đầu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị C. bằng cách rủ C. đổi tiền VN sang USD với tỷ giá thấp hơn giá thị trường để kiếm lời. Thời gian đầu, Bảo nói chị C. đổi tiền USD có giá trị ít, từ 1.000 - 5.000 USD. Những lần như vậy, Bảo nói C. đưa tiền VN trước cho Bảo, sau 5 ngày Bảo đưa lại USD cho chị C.

Chiếm đoạt tiền để mua đất

Tháng 12.2016, Bảo đề nghị C. nên đổi tiền USD với số lượng lớn hơn để kiếm lời. Bảo nói đang có nguồn tiền 100.000 USD để đổi cho C. với tỷ giá 18.300 đồng/USD; trong khi thời điểm này giá quy đổi trên thị trường là 22.800 đồng/USD. Nếu C. đồng ý thì đưa 1,83 tỉ đồng, sau 1 tuần Bảo sẽ đưa lại 100.000 USD cho C. Thấy lời lớn, C. đồng ý giao tiền cho Bảo.

Sau khi nhận tiền, Bảo dùng số tiền này đặt cọc mua đất ở Q.Bình Tân và xe SH. Đến ngày hẹn giao USD, Bảo khoe có quen công ty xuất nhập khẩu, họ cần gom USD và sẽ đổi lại tiền VN cho chị C., khi đổi tiền sẽ có phần hoa hồng cho C. Bảo cũng nói sẽ đưa trước cho chị C. 450 triệu đồng do chênh lệch tỷ giá. Sau đó, Bảo giao 450 triệu đồng cho chị C. ở nhà chị trên đường Dạ Nam, Q.8, TP.HCM.

Bằng thủ đoạn tương tự, Bảo lừa chị C. thêm nhiều lần nữa. Thậm chí có lần Bảo còn dụ C. tham gia đổi gói 3 triệu USD với tỷ giá 18.000 đồng/USD. Để C. tin tưởng, Bảo nói mình đã có 2 triệu USD, C. chỉ cần góp thêm 1 triệu USD; và nói rằng C. đang có tiền USD cả gốc lẫn lãi tương đương hơn 9,4 tỉ đồng đã góp trước đó, chỉ cần bỏ ra thêm hơn 8,5 tỉ đồng. Chị C. trả lời không đủ tiền tham gia thì Bảo nói cho chị mượn 1,5 tỉ đồng, số còn lại C. thu xếp để tham gia. Nghe vậy, C. đồng ý. Chiều 9.1.2017, C. thông báo đã rút 7 tỉ đồng ở ngân hàng tại Q.1 rồi hẹn Bảo ra ngân hàng để nhận tiền. Sau 1 tuần, Bảo gặp C. thông báo do tiền đang bị trục trặc nên gửi trước cho C. tiền lời 1,5 tỉ đồng, còn lại Bảo đưa sau.

C. tin rằng tiền lời là có thật nên đồng ý.

Điều đáng nói, sau 1 tháng không có tiền, Bảo đối phó bằng cách nói đường dây này đang có vấn đề nên cần 3 tỉ đồng góp vào mới lấy được 3 triệu USD của cả nhóm. Do Bảo liên tục đưa tiền lời cho C. nên C. tin tưởng, giao thêm cho Bảo 3 tỉ đồng.

Theo lời khai của Bảo, việc đổi tiền này không hề có thật, số tiền lời Bảo dùng chính tiền của C. đưa cho C. chứ không hề có việc đổi USD như hứa hẹn.

Sa lưới

Đến tháng 3.2017, chị C. hẹn gặp được Bảo ở một quán cà phê tại Q.1. Chị C. buộc Bảo viết giấy xác nhận đang nợ C. 1,2 triệu USD (tương đương 27 tỉ đồng) và cam kết ngày 2.5.2017 sẽ trả cho C. Tuy nhiên, đến ngày 2.5.2017, Bảo vẫn không có tiền trả cho C.

Sau đó, chị C. liên tục hối thúc Bảo trả lại tiền thì Bảo đổi số điện thoại và trốn nhiều nơi ở các tỉnh Tây Ninh, Khánh Hòa.

Sau khi chị C. viết đơn tố cáo đến Bộ Công an, ngày 7.9.2017, C45 đã triệu tập Bảo lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Bảo thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của C. Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt giữ Bảo vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ngọc Lê