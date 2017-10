Trong đó, tại thị xã Nghĩa Lộ, đến sáng nay (11.10), mưa vẫn rất to. Tổng lượng mưa đo được trong 2 ngày qua lên tới 195,2 mm. Mưa to khiến lũ lớn trên suối Thia, suối Nung, suối Nậm Tộc; nhiều điểm bị cô lập, ngập lụt, sạt lở do lũ. Gần 200 ngôi nhà bị ngập ngang đến nóc, 1 người bị thương do mưa lũ. Lực lượng chức năng đã di dời được toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.