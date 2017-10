Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía tây của hoàn lưu cơn bão số 11 , bắt đầu từ đêm 15.10 đến ngày 17.10, Bắc bộ có mưa, riêng phía đông Bắc bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.