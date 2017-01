Không cho thuê trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước Cùng ngày, cho ý kiến về dự án luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết theo dự luật này, cơ quan nhà nước được sử dụng hội trường, phương tiện vận tải chưa sử dụng hết công suất có thể cho các cơ quan, tổ chức khác thuê lại. Tuy nhiên, theo ông Phúc, quy định trên cần được thể hiện lại hợp lý hơn. “Ví dụ Nhà Quốc hội có Hội trường Diên Hồng, nếu theo quy định này mà cho thuê thì không hiểu ra sao?”, ông Phúc nêu ý kiến. Cũng theo ông Phúc, quy định về việc các trường hợp tài sản công tại cơ quan nhà nước được khai thác cũng cần rõ ràng hơn. Ông Phúc nêu ví dụ: Trường hợp nhà 37 Hùng Vương (Hà Nội), sau khi bàn giao cho Văn phòng Chính phủ (trước đây do Văn phòng Quốc hội quản lý - PV) nhưng lại được cho thuê lại. Về vấn đề trên, tại dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án luật này sẽ gửi đại biểu Quốc hội, UB TVQH cho biết có ý kiến đề nghị không quy định việc cho thuê, liên doanh, liên kết đối với tài sản công ở đơn vị sự nghiệp công lập, để tránh thất thoát tài sản nhà nước. Theo UB TVQH, tuyệt đối không cho thuê, kinh doanh dịch vụ, liên doanh liên kết, nhất là trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, trang thiết bị. Cũng tại văn bản trên, UB TVQH cho hay để giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước trong hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, tránh tài sản xuống cấp..., dự luật quy định theo hướng cho phép cơ quan nhà nước được sử dụng hội trường, phương tiện vận tải chưa sử dụng hết công suất cho cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng chung theo đúng mục đích và được thu một khoản kinh phí để bù đắp chi phí. Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị nên đổi tên dự luật thành luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Theo ông Lưu, dự luật đã được mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao gồm cả tài sản do các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị khác quản lý, sử dụng. Khái niệm tài sản công cũng đã được quy định trong Hiến pháp, do vậy nếu để tên luật như cũ là không hợp lý.