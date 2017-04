Liên quan đến vụ việc, 6 cán bộ của UBND P.Long Bình Tân bị bà Trần Mỹ Lệ (45 tuổi, ngụ KP2, P.Long Bình Tân) bắt nhốt trong nhà, UBND P.Long Bình Tân cho biết bà Lệ xây dựng lấn chiếm khoảng 300 m2 đất.

Cùng ngày, Công an TP. Biên Hòa cho biết qua điều tra bước đầu xác định Đỗ Thanh Phong (26 tuổi) không tham gia cùng mẹ và anh trai bắt giữ 6 cán bộ P.Long Bình Tân nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định trả tự do đối với Đỗ Thanh Phong sau 3 ngày tạm giữ.

Riêng bà Lệ và Đỗ Hoàng Long (22 tuổi) vẫn tiếp tục bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi bắt người trái pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào sáng 21.4, tổ công tác của UBND P.Long Bình Tân gồm 6 người đến nhà bà Lệ để kiểm tra thông tin gia đình bà Lệ xây dựng lấn chiếm.

Vào thời điểm kiểm tra, bà Lệ mở cửa cho tổ công tác vào nhà kiểm tra, sau đó bất ngờ đóng cửa lại, không cho tổ công tác ra ngoài.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND P.Long Bình Tân, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã xuống tại hiện trường giải thích cho bà Lệ hiểu và yêu cầu thả người nhưng bà Lệ không hợp tác, dọa sẽ cho nổ bình gas.

Sau khoảng 2 giờ thuyết phục không thành, lực lượng chức năng đã phải khống chế bà Lệ cùng hai người con trai của bà là Đỗ Thanh Phong và Đỗ Hoàng Long (ngụ cùng địa chỉ) để giải thoát cho tổ công tác đang bị nhốt, rồi tạm giữ hình sự cả ba người để tiến hành điều tra.

