Ngày 29.12, Công an H.Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng (36 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại đây, Hồng đã tiếp cận và làm quen với bà H.T.L.C. (ngụ xã Quang Trung, H.Thống Nhất) sau đó ngỏ ý đưa bà C. về nhà và bà C. đồng ý.

Trên đường đi, Hồng chở bà C. ghé vào một quán nước trên quốc lộ 20 để nghỉ ngơi, sau đó cho thuốc mê vào chai nước và dụ bà C. uống. Tuy nhiên, hành động của Hồng đã bị bà C. phát hiện và báo công an bắt giữ.