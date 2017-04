"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại"

Ông Nguyễn Đức Chung: "Tôi thay mặt UBND, MTTQ… chia sẻ với những bức xúc, băn khoăn của bà con đã trình bày trong hội nghị, cũng như những ý kiến khác chưa được trình bày. Tôi đã ghi chép rất đầy đủ, 9 người phát biểu, nêu 21 vấn đề. Tôi sẽ nêu từng vấn đề để bà con rõ: Thứ 1, đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lan, bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm nêu rõ việc bắt giữ cán bộ, chiến sỹ của bà con là sai, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi từng là điều tra viên, thủ trưởng cơ quan điều tra, Giám đốc công an trước khi làm Chủ tịch TP. Tôi về đây với tư cách Chủ tịch TP, để giải quyết bức xúc đất đai trong thời gian qua và giải quyết vấn đề giữ cán bộ chiến sỹ. Đất nước ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, luật pháp cũng nêu rõ khoan hồng với những người khắc phục hậu quả. Tôi tin là bà con nhận thức được rồi, sẽ được nương nhẹ. Thành ủy giao cho tôi trực tiếp chỉ đạo, gặp bà con, tôi đã gặp chị vợ, 3 người con cụ Kình và anh Ba, tôi đã ghi nhận bà con có sự hợp tác chặt chẽ, có những cuộc nói chuyện 2 - 3 giờ, thậm chí kéo dài đến 4 - 5 giờ sáng. Đến nay bà con đã nhận thức được tất cả nguyên nhân, nhận thức được cái sai và khắc phục. Sau cuộc gặp hôm nay bà con sẽ thả nốt đúng không ạ? Tôi ghi nhận bà con đã cho anh em ăn uống đầy đủ, không đánh đập, số được thả về không có thương tích. Trước khi vào hội nghị tôi đề nghị vào thăm anh em. Lát nữa thả tôi sẽ ký giấy xác nhận là anh em ăn uống đầy đủ. Với trách nhiệm, tôi sẽ báo cáo đầy đủ với lãnh đạo TƯ, TP trên tinh thần bà con được hưởng những gì đã làm.

Thứ 2 bà con đề nghị chấm dứt loa tuyên truyền, tôi đã yêu cầu chấm dứt loa tuyên truyền, đúng sai thế nào do thanh tra công bố, không thể nói ra rả là đất quốc phòng, cũng đã chấm dứt loa 3 ngày nay. Thứ 3 bà con đề nghị công an huyện Mỹ Đức và công an TP không trấn áp. Có hôm bà con nhìn thấy xe biển 80B, nghi ngờ, nhưng tôi cam kết không có ai về trấn áp, bà con cứ yên tâm. Đến giờ phút này hoàn toàn không có điều đó xảy ra. Thứ 4, bà con đề nghị Viettel không xây dựng gì trên đất đồng Sênh, TP đã ra quyết định điều tra, thanh tra toàn diện khu đất này. Tôi cam kết với bà con thanh tra đúng 45 ngày ra kết luận, đưa đoàn thanh tra, tôi sẽ về trực tiếp công bố công khai, nếu bà con đồng thuận mới ký kết luận. Cụ Hiểu có ý kiến đồng chí Hồ Khiêm, thanh tra Chính phủ không khách quan, tôi sẽ yêu cầu thay thế thanh tra Khiêm trong đoàn thanh tra tới đây. Ban dân nguyện của QH và các ĐBQH sẽ giám sát. Tôi cam đoan sẽ làm công minh việc này. Đồng ý nếu người dân cử một tổ giám sát việc thực hiện thanh tra này. Các tập thể, cá nhân tạm dừng thực hiện dự án, giữ nguyên hiện trạng.