Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC47), Công an TP.Hải Phòng ngày 10.4 cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sản xuất và mua bán trái phép thuốc lắc

Theo đó, lúc 16 giờ ngày 8.4, tại nhà số 10/32 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, các trinh sát của PC47 đã bắt quả tang Nguyễn Văn Nam (33 tuổi) có hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng, là địa chỉ trên. Tang vật thu giữ 1.300 viên thuốc lắc thành phẩm, 2,066 kg ketamine và nguyên liệu pha sẵn (tương đương 8.000 viên), một số máy dập, máy sấy, các phương tiện dụng cụ dùng để sản xuất trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Nam là đối tượng không có nghề nghiệp, từng có tiền án về tội trộm cắp và khá có tiếng trong giới giang hồ. Nam từng quen biết Nguyễn Đình Hưng (44 tuổi, ở 1/15/21 Nguyễn Hữu Tuệ, cùng phường Gia Viên) là đối tượng cầm đầu trong một ổ nhóm tàng trữ, mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy, bị PC47 bắt giữ ngày 9.12.2016 nên đã học từ Hưng cách chế biến ma túy.

Nam cũng lên mạng internet và hỏi thông tin từ nhiều đối tượng ở TP.HCM, Hà Nội để biết cách chế tạo thuốc lắc. Cụ thể, Nam sử dụng ketamine (một loại ma túy tổng hợp và mạnh hơn các loại ma túy thông thường), "cỏ Mỹ", thuốc tân dược, chất kết dính, phẩm màu, chất phụ gia... làm nguyên liệu để đóng thành viên nén, mỗi ngày Nam sản xuất được khoảng hơn 1.000 viên.

Sau khi sản xuất, Nam đem bán thuốc lắc tự chế cho người nghiện sử dụng tại các quán bar, karaoke trên địa bàn. Ngài ra, Nam còn thuê Đoàn Thành Trung (34 tuổi, con nghiện lâu năm, ở số 9/278 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền) đi giao thuốc lắc. Trung cũng bị PC47 bắt giữ ngay trong ngày 8.4.

Tại cơ quan công an, Nam khai do thấy nhu cầu sử dụng thuốc lắc tăng cao, trong khi việc vận chuyển càng ngày càng khó khăn nên quyết định tự chế để bán. Do tự chế nên thuốc kém chất lượng và Nam chỉ bán buôn với giá 50.000 đồng/viên, bán lẻ với giá 70.000 đồng/viên, rẻ hơn khoảng một nửa so với thuốc lắc thật. Nhưng cũng do giá rẻ mà thuốc lắc của Nam còn được bán sang các tỉnh lân cận hay vào TP.HCM.

PC47 đang hoàn thiện thủ tục và điều tra mở rộng vụ án.

Lê Tân