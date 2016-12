Sau thời gian điều tra, theo dõi, rạng sáng 24.12, Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu phía nam (C74B) Bộ Công an phối hợp Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương và Phòng CSĐT TP kinh tế chức vụ, Công an tỉnh Bình Dương đột kích vào kiểm tra 8 toa trên đoàn tàu chở hàng HH7 từ Hà Nội tới ga Sóng Thần (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).